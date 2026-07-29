Život pojedinih pevačica nimalo nije bio lak, a neke od njih su ostale u drugom stanju još kao maloletne i same odgajale decu.

Takva sudbina je zadesila Gocu Božinvsku, Tinu Ivanović, Anu Bekutu, Zoricu Marković, Stojanku Stoju Novaković.

Goca je bila srednjoškolka kada je zatrudnela sa Radetom Vučkovićem, koji se i njenom ocu kleo da je ludo zaljubljen. Pre nego što je shvatila šta ju je snašlo, Goca je rodila ćerkicu Jelenu, ali ljubav Božinovske i Radeta nije potrajala. Sama, bez posla, Jelenu je odnela kod svojih roditelja, pa je njena ćerka rasla uz baku, dok je mama pevala po kafanama.

Tina je svog sina Danijela rodila maloletna, kada je imala 16 godina.

Kako je svojevremeno sama ispričala, punih 10 godina nije mogla da vidi svog naslednika, jer joj je bivši suprug to branio.

Stoja sa 17 godina dobila sina

Stoja Novaković je sa 17 godina dobila sina Milana, koji danas radi u psihijatrijskoj bolnici "Laza Lazarević" i bori se sam za sebe i svoju porodicu. Pevačicin suprug je poginuo u nesreći, a ona je sa detetom ostala na ulici.

Zorica se porodila veoma mlada, imala je samo 15 godina kada je rodila starijeg sina Dejana. Ona je bila kratko u braku sa njegovim ocem harmonikašem, a kada se razvela napustila je rodno mesto, a sin je ostao da živi sa ocem. Zorica je ranije ispričala da je morala da ostavi sina, kako bi mogla da radi i da zaradi za život.

Ana Bekuta, svog naslednika Igora Polića rodila je kao gimnazijalka, u 17. godini, a kako se rano ostvarila kao majka prolazila kroz teške trenutke.

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