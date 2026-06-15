Takmičar muzičkog takmičenja Zvezde Granda i brat pevačice Nadica Ademov, Bubi Ademov, otkrio je da je u emotivnoj vezi sa koleginicom iz takmičenja Milica Živković.

Vest o njihovoj romansi izazvala je veliko interesovanje publike, a mladi pevač nije krio zadovoljstvo zbog nove ljubavi. Kako je istakao, upravo je on napravio prvi korak i preuzeo inicijativu na samom početku njihovog odnosa.

Bubi, kojeg publika pamti i po učešću u dečjem muzičkom takmičenju Neki novi klinci, rekao je da su se on i Milica vremenom zbližili kroz zajedničke nastupe, probe i druženja. Iako su u početku bili samo prijatelji, među njima su se ubrzo rodile emocije koje su prerasle u ljubavnu vezu.

Fanovi takmičenja pozitivno su reagovali na ovu vest, a na društvenim mrežama usledile su brojne poruke podrške i čestitke mladom paru. Mnogi smatraju da su Bubi i Milica jedan od najlepših parova koji su se upoznali tokom takmičenja.

Iako su trenutno fokusirani na svoje muzičke karijere i nastupe, njih dvoje ne kriju da im međusobna podrška mnogo znači. Ostaje da se vidi da li će njihova ljubavna priča nastaviti da se razvija i van reflektora popularnog muzičkog takmičenja koje ih je spojilo.

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