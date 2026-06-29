Pevačica Nadica Ademov bila je na poligrafu, te je u vrućoj stolici govorila o depresivnoj fazi u kojoj se davnih dana našla, suprugu milioneru, ali i pomoći koju je dobila od dobre koleginice.

Kako tvrdi, honorar od dočeka Nove godine, a oko kog je početkom godine nastao skandal, i dalje nije isplaćen, ali i da joj sada to nije ni potrebno.

Da li ste krili svoje poreklo?

- Nikada. Uvek kada sam se predstavljala govorila sam da sam iz Makedonije. Samo moje prezime naravno govori odakle sam.

Da li ste sa 14 godina počeli da nastupate kako biste pomogli porodici?

- Nije to bio cilj, ali možda u nekom momentu i jeste. Ipak je nekako više bila moja želja da se bavim ovim poslom. Moji su bili dosta protiv toga. Da su drugi roditelji bili u pitanju verovatno bi me još više forsirali da radim jer im trebaju pare.

Da li ste krili svoje poreklo?

- Nikada. Uvek kada sam se predstavljala govorila sam da sam iz Makedonije. Samo moje prezime naravno govori odakle sam.

Da li ste sa 14 godina počeli da nastupate kako biste pomogli porodici?

- Nije to bio cilj, ali možda u nekom momentu i jeste. Ipak je nekako više bila moja želja da se bavim ovim poslom. Moji su bili dosta protiv toga. Da su drugi roditelji bili u pitanju verovatno bi me još više forsirali da radim jer im trebaju pare.

Da li ste krili svoje poreklo?

- Nikada. Uvek kada sam se predstavljala govorila sam da sam iz Makedonije. Samo moje prezime naravno govori odakle sam.

Da li ste sa 14 godina počeli da nastupate kako biste pomogli porodici?

- Nije to bio cilj, ali možda u nekom momentu i jeste. Ipak je nekako više bila moja želja da se bavim ovim poslom. Moji su bili dosta protiv toga. Da su drugi roditelji bili u pitanju verovatno bi me još više forsirali da radim jer im trebaju pare.

Da li je tačno da vam roditelji nisu znali da se prijavljujete za "Zvezde Granda"?

- Tačno je, nisu znali. Tačno je i da sam slagala za godine kada sam se prijavljivala, a imala sam 14 godina. Tada sam uzela od drugarice ličnu kartu da bih prošla i samo se upisala. Posle kad je Sale to video nastao je haos, ali dobro.

Da li su vam "Zvezde Granda" pomogle da podignete cenu nastupa?

- Iskreno da. Pre toga ja nisam nastupala nigde. Imala sam dva, tri nastupa i nisam planirala time da se profesionalno bavim. Kad sam posle ušla u sve to, naravno da se isplatilo.

Da li je Saša Popović kod vas prepoznao osobu koja može dobro da zaradi?

- Prepoznao je moj talenat te je verovatno i znao da će biti nešto od mene i njima biti dobro.

Da li su se roditelji protivili nekoj vašoj vezi?

- Jesu, za svaku su imali nešto da kažu. Možda ću i ja biti takva, ne znam.

Da li je vašoj vezi sa Stefanom Živojinovićem kumovala Brena?

- Ne. Zato što niko nije znao za tu vezu.

Da li je tačno da štedite jer imate traume iz detinjstva i plašite se da nećete imati novca?

- Da. To je bio baš jedan težak period života i teško mi je da priča na tu temu. Svi smo u životu imali te neke situacije.



Uvek ću štedeti i truditi se da moja deca imaju sve što im treba. Naravno u granicama normale. Ja sam neko ko je bio u situaciji da nema, a danas Bogu hvala sam u situaciji da imam.

Da li je tačno da ste muža Damira upoznali na veselju na kom ste pevali?

- Tako je, došao je na nastup gde sam pevala. Nisam ličila na sebe kad je došao. Tad je krenuo da se zaljubljuje u mene i rekao je: "Gde si ti ceo moj život".

Da li vam je imponovalo što je on milioner?

- Ne, ja nisam ni znala da je to tako.

Da li je od vas tražio da prestanete da pevate jer ima novca i jer vam pored njega nije potrebno da radite?

- Nije istina.

Da li je tačno da roditeljima svakog meseca šaljete novac?

- Nije istina to. Oni dovoljno zarađuju i imaju svoj posao. Ne treba im hvala Bogu moja pomoć, a ako zafali, ja sam tu.

Da li vam je Jana pomogla u karijeri?

- Iskreno jeste. Kada smo snimale duet, pozvala sam je i rekla da imam pesmu. Ona je rekla: "Lutko, ja imam dosta dueta, ali naravno da ću da prihvatim da sa tobom snimim". Tada sam počela da radim i klubove, a do tada veselja, tako da svakako da mi u tom smislu jeste pomogla.

Da li su vam isplatili honorar koji je trebalo da dobijete za doček 2026. godine?

- Nisu. Oni su pričali jednu priču, a ja samo istinu. Ne dam na to, situacija je takva da sam sve ispričala. Nisam dočekala svoj red da otpevam, a onda sam izašla na binu i rekla da neću da nastupim jer organizatori nisu ispoštovali dogovor.

Nisam pevala jer nisam htela da pevam od pola 5 ujutru. Onda je sutradan nastao haos, oni su zvali da zaustave da to ode u medije. Samo sam im rekla da se ja branim istinom, a oni lažima i da ću isterati svoje. Navodno su rekli da će nas isplatiti, nisu, a iskreno i mislim da ni ne treba. Ja ću zaraditi više - rekla je Nadica Ademov.

Da li je istina da ste imali depresivne faze u životu?

-.Jesam, ali sve je to prošlo.

Da li je tačno da je jedna vaša koleginica slala poruke vašem suprugu?

- Nije istina.

Alo/Blic

BONUS VIDEO: