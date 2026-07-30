Glumica Jelena Jovičić danas važi za jedno od prepoznatljivih lica domaće scene, a iza nje su brojne televizijske i pozorišne uloge, kao i veliki projekti koje je sama realizovala.

Naravno tu su i oni koje je odbila, a sve jer su insistirali da naga snima scene.

-Nakon akademije sam odbila deset uloga, velikih i lepih, a odbila sam zato što su sve bile bazirane na tome da ja budem strašno atraktivna i da se šetam polugola. Razmišljala sam šta da radim, neke su bile i super napisane, ali kada mi reditelj kaže ‘ja sam zamišljao da mi pola serije šetaš polugola’ - ja sam to odbijala. Jeste to malo čudno, čak sam od svojih kolega muškaraca dobila kritiku, govorili su mi da nisu čuli da je to neko odbio i da se to ne radi. Ali ja tu nemam šta da igram - rekla je ona.

Susret sa Kusturicom

Inače, njen prvi susret sa filmskim svetom dogodio se slučajno. Dok je radila u butiku, prišao joj je asistent reditelja Emira Kusturice i ponudio joj da bude statista.

Našminkali su me, ubacili u neku prikolicu i rekli: 'Akcija!' Tako se desilo da s Kusturicom provedem čitavih šest meseci snimajući film 'Crna mačka, beli mačor' i da zahvaljujući tom genijalnom reditelju magistriram glumu i pre nego što sam se upisala na Akademiju - ispričala je Jelena Jovičić svojevremeno.

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