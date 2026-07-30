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Prema američkoj Komandi, snage Islamske revolucionarne garde su u sredu "lansirale više balističkih raketa iz Irana u pokušaju iznenadnog napada na američke snage stacionirane na Bliskom istoku" a sve iranske rakete su uspešno presretnute.

"Više od 50.000 pripadnika američkih snaga trenutno je raspoređeno na Bliskom istoku i ostaju veoma budni, fokusirani, smrtonosni i spremni", zaključuje se u saopštenju.

Američki predsednik Donald Tramp najavio je u sredu da će snažno odgovoriti na napade Irana na američke vojne položaje na Bliskom istoku.

Prema njegovim rečima, napad na američke položaje naredila je frakcija iranskog rukovodsta koja se razlikuje od one sa kojom SAD pregovaraju.

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Iran lansirao balističke rakete ka ciljevima SAD u Jordanu

Iran lansirao balističke rakete ka američkim ciljevima u Jordanu, navode lokalni Telegram kanali.

Jordanske oružane snage su saopštile da je na kraljevinu ispaljeno pet raketa, ali da je pokušaj napada sprečen.

Eksplozije na iranskom ostrvu Kešm

Na iranskom ostrvu Kešm odjeknule su eksplozije, a prema navodima očevidaca, pogođeno je stambeno naselje.

U 3.50 ujutru po lokalnom vremenu, na ostrvu Kešm čule su se tri eksplozije, prenosi Tasnim, dodajući da su se dogodile unutar grada.

Prema rečima stanovnika, projektil je pogodio stambeno naselje, ali još nema informacija o eventualnim žrtvama.

Zamenik službenika za bezbednost gubernije Hormozgan rekao je da je američka vojska napala tačku u blizini Kešma.

Kako je naveo, izveštaj o tome biće objavljen kasnije, nakon početnih procena.