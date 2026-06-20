Bubi Ademov, brat pevačice Nadice Ademov, večeras nastupa u finalu muzičkog takmičenja "Zvezde Granda", gde se bori za titulu pobednika.

Njegova porodica ne krije uzbuđenje pred veliko finale, a roditelji su priznali da imaju pozitivnu tremu, ali i ogromnu podršku za sina.

Kako je otac istakao, Nadica Ademov zbog poslovnih obaveza nije u mogućnosti da prisustvuje finalu, ali je uz brata i pruža mu punu podršku.

- Imamo pozitivnu tremu. Ovo je veliko finale. Nadica neće doći, čućemo se sigurno, ona večeras radi, ali od nje ima maksimalnu podršku. Nadamo se najboljem, pobedi, ali i ovo je velika pobeda.

Majka porodice Ademov dodala je da su muzički talenat nasledili od oca, ističući da je Nadica već ostvarila veliki uspeh.

- Kada se takmičila Nadica bilo je mnogo teže, bila je ona dosta mlađa od Bubija. Ne verujem da će Bubi da premaši Nadicu, ona je jedna jedina. Talentovani su na tatu.

U publici se večeras nalazi i velika podrška za Bubija, a navijači su došli u crvenim majicama, sa transparentima i zastavama Srbije, kako bi ga bodrili u finalu.

Alo/Telegraf

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