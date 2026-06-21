Bubi Ademov, brat popularne pevačice Nadice Ademov, završio je svoje takmičenje u finalu "Zvezda Granda" nakon prvog preseka glasova.

Ipak, uprkos eliminaciji, mladi pevač nije krio zadovoljstvo postignutim rezultatom.

Najveću podršku pružila mu je porodica, a njegova majka istakla je da je ponosna bez obzira na ishod.

- To je mamin pobednik, nisam razočarana on je talentovan i mi smo presrećni. Rekla sam da smo mi tu, kako god bilo - rekla je ona, a onda se Bubi nadovezao:

- Imao sam nadu, ali Bože moj. Nisam razočaran, i ja imam favorita mimo sebe. Svi su šokirani što sam ispao. Iskreno, želim da počnem da radim, možda i sa sestrom budem imao nastupe. Nadica mi je bila podrška pred svaki krug, večeras ima nastup, pa nije ovde.

Govoreći o uspehu svoje sestre, priznao je da ne veruje da može da dostigne ono što je Nadica ostvarila na estradi.

- Nadica je jedna i nema šanse da je iko nadmaši. Nadam se da ću svedočiti njenom sve većem uspehu. Malo veći teret je što sam njen brat jer su očekivanja velika. Nadam se da sam opravdao to za sada - poručio je Ademov, koji je dodao i da će mu sestra pomoći na početku karijere, dok mu je trenutno najvažnije da što pre zakazuje nastupe i nastavi da gradi svoj put na muzičkoj sceni.

Podsetimo, Ana Bekuta je govorila o takmičarima i njihovom razočarenju kada ispadnu.

- Ovo su normalna deca iz normalnih porodica, lepo su vaspitani. Bude tuge kada neko ne prođe dalje, ali depresije nema, ja im uvek kažem: "Od sutra je važno šta se dešava, a večeras ste svi pobednici". Važno je šta će nakon toga da urade.

- Neki rade, mi pre 6 meseci nismo znali kada će biti finale, neki su na koncertima, nastupima, subota je. Tenzije među članovima žirije nema, ja je ne osećam. Volela bih da pobedi neko od mojih kandidata naravno, dugo smo i naporno radili cele sezone. Kada uporedite snimke od početka i sada, vidi se da smo svi uložili puno truda, rada i napora i mislim da su jako napredovali svi do jednog. Ako moj kandidat pobedi, rado ću praviti slavlje, ali da plati Grand - kroz smeh je poručila pevačica.

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