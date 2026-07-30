Prvi udarac zadao je predsednik DSS-a Miloš Jovanović, koji je razotkrio besmisao takozvane blokaderske liste i poručio da opozicija nudi građanima samo jeftinu predstavu.

- Odavno je sve ovo rijaliti. Prosto, cela javna scena pretvorila se u rijaliti - poručio je Jovanović.

On se tu nije zaustavio, već je potkačio proevropsku opoziciju zbog opasnih stavova o Kosovu i Metohiji.

- Od one priče "Ko traži izbore, taj radi za Vučića", preko noći su traženi izbori! Od onoga "Aleksandre Vučiću, nisi nadležan" došli smo do toga da će nadležna institucija, Aleksandar Vučić, odlučiti kada će biti izbori - objasnio je Jovanović.

Božović udario na Paunovićevu: Kukavički se krije iza studenata!

Da u opoziciji nema ni trunke jedinstva, potvrdio je i Balša Božović koji je žestoko udario na bivšu tužiteljku Jasminu Paunović povodom njenih izjava da je krivična prijava protiv nje napad na studentsku listu.

- Koliko se ova žena izblamirala, to je strašno! Sada se, kao i svako ko nema elementarnu etiku odgovornosti, kukavički krije iza studentske liste i pravi od sebe žrtvu. Baš tužno - poručio je Božović na mreži Iks, prikazujući činjenicu da iza ove liste stoje samo lični interesi, podmetanja i kukavičluk.

Ćuta napravio haos u Skupštini, pa ga dojučerašnji saborci proglasili za "bot-igrača"!

Ni tu nije kraj opozicionom cirkusu. Aleksandar Jovanović Ćuta na sebe je navukao veliku količinu mržnje dojučerašnjih saboraca nakon što je progovorio o napadima na porodicu bivše tužiteljke Paunović, nazvavši te postupke "dnom ljudske bede".

Međutim, Ćuta se tu nije zaustavio, već je optužio rektora Đokića da je na tu poziciju došao upravo zahvaljujući vlastima, potpuno zaboravljajući šta su on i njegove kolege iz opozicije do juče pričali o akademcima!

- Napravili ste od rektora Đokića najvećeg neprijatelja ove države, pa da nije vas, on nikada ne bi postao rektor - rekao je Ćuta usred Skupštine i još jednom potvrdio da na opozicionoj sceni više niko ne zna ko šta radi.

Rade Panić i Đilas na tapetu: "Stavite kamen za kupus pa se udarajte u glavu!"

Kruna ove opozicione sapunice osvanula je gde Rade Panić otvoreno prozvao Dragana Đilasa zbog kadrovskih promena i ustoličenja raznih političara u skupštini.

Panić je podelio objavu u kojoj se navodi da Željko Veselinović, nekadašnji govornik na protestima, razmatra koaliciju sa Branimirem Nestorovićem, ali i poručuje da bi podržao čak i buduću Vladu koju bi formirala Srpska napredna stranka ukoliko prihvati njihov predlog Zakona o radu!

- Uzmite sad onaj kamen za kupus i udarajte se njime u glavu! - poručio je.

Dok Rade Panić javno pita kakve je sve likove opozicija na čelu sa Đilasom uvela u parlament, narodu ostaje samo da gleda kako se takozvana opozicija u potpunosti raspada i jede sama između sebe!