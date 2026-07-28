Dana 28. jula 1944. godine, selo Velika kod Plava bilo je poprište masovnog ubistva civila koje su počinile nacističke jedinice i pripadnici SS divizije "Skenderbeg", uz pomoć lokalnih saradnika. Napad je usledio u završnoj fazi Drugog svetskog rata, kada su nemačke snage trpele ozbiljne poraze na prostoru okupirane Jugoslavije.

Prema podacima Tima za utvrđivanje istine o genocidu u Velici, u napadu je na posebno brutalan način ubijeno najmanje 520 žena, dece i staraca, dok pojedini izvori navode da je broj stradalih bio i veći. Istraživanja o ukupnom broju žrtava i dalje traju.

Svaka četvrta žrtva bilo je dete

Podaci istraživačkog tima pokazuju da je među ubijenima bilo 114 dece, od kojih je 14 bilo u uzrastu beba. U izveštajima i svedočenjima navode se i posebno svirepi zločini počinjeni nad trudnicama i decom, koji i danas predstavljaju jedan od najpotresnijih delova dokumentovane istorije ovog masakra.

Patrijarh srpski Porfirije je, tokom obeležavanja 80 godina od stradanja u Velici, podsetio da su za svega dva sata ubijene stotine civila, među kojima veliki broj dece, žena i staraca, ističući da taj zločin ne sme biti zaboravljen.

Rezolucija Skupštine Crne Gore

Skupština Crne Gore je 2022. godine usvojila Rezoluciju o genocidu u Pivi i Velici, kojom je osuđen zločin počinjen nad civilnim stanovništvom tokom Drugog svetskog rata.

Istovremeno, Tim za utvrđivanje istine o genocidu u Velici nastavlja istraživanje identiteta svih stradalih, navodeći da se i dalje proveravaju podaci o više od 200 mogućih žrtava koje još nisu konačno evidentirane.

Sećanje koje traje

I posle više od osam decenija, pokolj u Velici ostaje jedno od najbolnije upamćenih stradanja civilnog stanovništva na prostoru nekadašnje Jugoslavije. Istoričari i potomci žrtava ističu da je očuvanje sećanja na nevino stradale važan deo kulture pamćenja i upozorenje da se ovakvi zločini nikada više ne ponove.