

Voditeljka Sanja Marinković ugostila je u svojoj emisiji Darka Lazića i njegovu suprugu Katarinu, kada je došlo do malih trzavica tokom komunikacije.

Naime, ovo nije prvi put da pevač i voditeljka uđu u sukob mišljenja, a ovog puta sukobu je prisustvovala i Katarina Lazić.

- Zašto ste se zaljubili jedno u drugo - glasilo je pitanje voditeljke, a pevač je odmah odgovorio kao iz topa!

- Jednostavno su se pronašle dve energije koje su mnogo slične - rekao je Lazić, a odmah zatim ga je voditeljka prekinula i obratila se Katarini koja je pomno slušala:

- Izvini, takva žena da prašta sve one gluposti ne rađa se dva puta - bila je jasna Marinkovićeva, te je odmah dobila reakciju pevača koji se osetio ugroženim.

- Evo, Sanja ponovo počinje da me kritikuje, a obećala je da neće - bio je direktan folker.

Međutim, voditeljka mu je odmah stavila do znanja da u ovoj priči nema mesta za njega.

- Ne, sada nju hvalim, uopšte se ne bavim tobom, samo nju uzimam kao primer, jer su retke žene koje tako praštaju - iskreno je rekla Sanja.

- A šta sam ja uradio, ljudi? - usledilo je pitanje Darka, a voditeljka je poentirala:

- Nećemo da prebiramo po glupostima - završila je razgovor

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