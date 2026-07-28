Dea Đurđević i njen suprug Lazar danas su postali roditelji devojčice, a voditeljka TV Pink kao i beba osećaju se odlično.

"Stigla Iris, sad sam izašla iz sale, super je sve", rekla je Dea za medije odmah po porođaju.

Ona je poslednjih dana obavljala finalne pripreme za dolazak prinove, te nema sumnje da je sve spremno u njihovom domu da se u njega useli naslednica.

Sve je spremno za bebu

Inače, Dea je na društvenoj mreži Instagram objavila fotografije na kojima pozira sa kesama punim novih stvari za bebu. Za ovu priliku, voditeljka je odabrala ležerno i udobno izdanje, noseći lila široku i laganu haljinu ispod koje se jasno nazirao trudnički stomak.

Pored fotografija iz šopinga, ona se osvrnula i na slatke muke sa kojima se susreću svi roditelji koji čekaju svoje prvo dete.

Alo/Pink

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