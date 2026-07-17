Dečko bivše rijaliti učesnice Dalile Dragojević, Marko, poreklom iz Crne Gore i već nekoliko godina živi u Njujorku, navodno je oženio brinetu nakon što je započela zajednički život sa njim u Sjedinjenim Američkim Državama.

Njih je navodno, odalo zajedničko putovanje, a na mrežama su okačili nekoliko fotografija na kojima poziraju zagrljeni, videlo se i cveće, ali i siva srca koja su kačili jedno drugome, dok lokaciju nisu otkrivali.

Kako navodi isti izvor, Dalila se nakon početka njihove veze preselila u Ameriku, gde sa Markom gradi zajednički život.

Marko tvrdi kako mu Dalilina medijski eksponirana prošlost, koju su obeležili rijaliti programi, javne veze i brojni skandali, nije predstavljala prepreku za ozbiljnu vezu i brak.

Sve mu se poklopilo

Marko je tokom jednog obraćanja uživo rekao da nije gledao eksplicitne snimke koji se dovode u vezu sa Dalilom iz perioda njenog učešća u rijaliti programima, kao i da smatra da se ona u međuvremenu u potpunosti promenila.



- Ja sam je promenio i napravio pravom domaćicom. Takve žene su najbolje jer su prošle sve u životu i sada žele da se smire i osnuju porodicu. Upravo takvu sam i tražio. Ranije sam bio sa devojkama koje nisu ništa prošle, mislile su da sve znaju, pa su mi kasnije pravile probleme. Sa Dalilom je drugačije. Njoj ne pada na pamet da me prevari ili bude sa drugim muškarcem, jer

je prošla sve u životu i sada joj je potreban mir - objasnio je jednom prilikom.

Alo/Glas dijaspore

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