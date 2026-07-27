Glumica Dragana Mićalović viđena je kako u belom bikiniju, koji joj je stajao perfektno, spretno preskače stene duž morske obale.

Ona je pokupila brojne simpatije zbog vitke linije, a mnogi su se pitali kako je za kratko vreme uspela da postigne da bude tako vitka.

Snimci i fotografije ovog letnjeg izdanja ubrzo su završili na društvenim mrežama i izazvali lavinu pozitivnih komentara.

Podsetimo, Dragana Mićalović neretko deli trenutke iz svoje svakodnevice sa pratiocima, ali je njena nedavna objava privukla posebnu pažnju zbog snažne poruke koju nosi.

U svetu gde se često nameću nerealni standardi lepote, Dragana je odlučila da otvori dušu i progovori o važnosti unutrašnjeg mira i brige o sebi.

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