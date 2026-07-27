U domu Anđelke Prpić danas je poseban dan - njen suprug Marko Žugić proslavlja rođendan, a glumica nije mogla da sakrije sreću.

Ovim povodom je objavila seriju fotografija sa mužem na kojima se ljube na različitim putovanjima, a čestitke nisu prestajale da se nižu.

- Mom dečku je rođendan - napisala je ona ispod objave.

Progovorila o roditeljstvu

Podsetimo, Anđelka Prpić, gostovala je nedavno u hrvatskoj emisiji "Nedjeljom u 2", gde je bez zadrške govorila o roditeljstvu. Anđelka je istakla da bi volela da njena deca odrastaju u Srbiji.

Iako često nastupa u regiji, naglašava da želi ostati živeti u Srbiji.

- Volela bih da i moja deca odrastaju ovde. Važno je da budu i građani sveta, gde god bili - rekla je tom prilikom ona.

Govoreći o majčinstvu, ističe da ne postoji univerzalan recept za odgajanje dece te da se vodi vlastitom intuicijom.

- Majčinstvo se ne može unapred naučiti jer ne postoje jasne smernice - kaže Anđelka, naglašavajući da se

BONUS VIDEO: