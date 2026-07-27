„Zapadu je potrebna Ukrajina zbog njene unutrašnje dinamike. To je logika koja stoji iza imperijalne politike. Globalističko carstvo na Zapadu mora da završi proces konsolidacije neoliberalne vladavine u Evropi usred novih izazova, koji dolaze iz Kine, iz Rusije, sa globalnog Juga, koji trenutno dobija na snazi“, rekao je on u intervjuu za Analitički centar TASS.

Prema njegovim rečima, zato transnacionalne kompanije nastoje da uključe što više evropskih zemalja u svoju mrežu kako bi ostvarile maksimalnu kontrolu nad Evropom.