Veza ne mora da bude savršena da bi bila uspešna, tvrde stručnjaci za ljubav i partnerske odnose.

Upravo nekoliko ključnih znakova može otkriti da ste pronašli osobu sa kojom možete da gradite srećnu i stabilnu budućnost.

Na početku veze gotovo svaki par posmatra svoj odnos kroz „ružičaste naočare“, ali kako vreme prolazi, početna zaljubljenost polako bledi. Tada svakodnevne obaveze, razlike u karakteru i životne okolnosti počinju da stavljaju vezu na test. Posao, porodica, prijatelji i brojne odgovornosti mogu promeniti dinamiku odnosa, pa nije uvek lako proceniti da li ste sa osobom sa kojom zaista želite da provedete život.

Stručnjaci za partnerske odnose izdvojili su nekoliko znakova koji mogu ukazivati na to da ste pronašli pravog partnera.

Umete da pronađete kompromis

Različita mišljenja, navike i želje sasvim su normalan deo svake veze, naročito kada dvoje ljudi deli svakodnevni život. Mnogo je važnije kako rešavate nesuglasice i da li možete zajedno da pronađete rešenje koje odgovara oboma, umesto da insistirate na tome da samo jedna osoba bude u pravu.

Psihoterapeutkinja Kejt Mojl smatra da je upravo sposobnost postizanja kompromisa jedan od najvažnijih pokazatelja zdrave veze. „Uvek će postojati određeno nadmetanje između potreba dvoje ljudi i ne možemo očekivati da ćemo se u svemu potpuno slagati“, objašnjava ona.

Pored partnera se osećate dobro

Prava osoba učiniće da se osećate sigurno, prihvaćeno i cenjeno. U zdravoj vezi nema mesta omalovažavanju, stalnim kritikama ili komentarima zbog kojih se osećate manje vredno.

Stručnjak za veze Džejms Pris ističe da pravi partner jača vaše samopouzdanje i podstiče vas da budete najbolja verzija sebe.

„Trebalo bi da vas ohrabruje, iskreno vam deli komplimente i pokazuje koliko vas ceni“, kaže on. Takav odnos vremenom gradi poverenje, sigurnost i osećaj da ste voljeni baš onakvi kakvi jeste.

Svađe ne prerastaju u dramu

Ne postoji veza bez sukoba, ali način na koji partneri rešavaju nesuglasice mnogo je važniji od samog broja svađa.

U zdravom odnosu rasprava nije prilika za uvrede ili dokazivanje ko je u pravu, već pokušaj da se pronađe zajedničko rešenje.

„Ne mora svaka rasprava da se završi svađom. Sa pravom osobom možete imati različita mišljenja, a da to ne ugrozi vašu vezu“, kaže Mojl. Ovakav način komunikacije pokazuje emocionalnu zrelost, međusobno poštovanje i spremnost na saradnju.

Bez straha govorite šta mislite

Kada ste sa pravom osobom, ne osećate potrebu da krijete svoje misli, osećanja ili probleme. Znate da vas partner neće osuđivati ili ismevati, već će vas saslušati i pokušati da vas razume.

Zahvaljujući tome, problemi se rešavaju na vreme, pre nego što prerastu u ozbiljnije konflikte.

Otvorena komunikacija jedan je od temelja svake dugotrajne i uspešne veze.

Delite iste životne vrednosti

Nije neophodno da volite istu muziku, filmove ili hobije da biste bili srećni zajedno. Razlike čak mogu obogatiti odnos i podstaći vas da isprobate nove stvari.

Mnogo je važnije da imate slične poglede na budućnost. Pitanja poput želje za decom, načina života, finansija ili mesta gde želite da živite imaju mnogo veći uticaj na kvalitet veze od zajedničkog muzičkog ukusa ili omiljene serije.

Pažljivo vas sluša

Dobar partner neće vas prekidati niti će samo čekati svoj red da govori. Umesto toga, iskreno će se interesovati za ono što imate da kažete.

Ponekad će saslušati i teme koje njemu možda nisu naročito zanimljive, samo zato što zna da su važne vama. Takva pažnja stvara osećaj bliskosti i pokazuje da poštuje vaša osećanja i iskustva.

Ljubav se vidi u malim svakodnevnim gestovima

Veliki romantični gestovi lepi su za posebne prilike, ali kvalitetna veza gradi se kroz svakodnevne sitnice.

Šoljica kafe ujutru, poruka usred radnog dana, zagrljaj bez posebnog razloga ili pripremljena večera posle napornog dana često znače mnogo više od skupih poklona.

Takvi mali znaci pažnje pokazuju da partner misli na vas, da mu je stalo do vašeg raspoloženja i da želi da se osećate voljeno. Upravo ovakve svakodnevne navike predstavljaju temelj odnosa ispunjenog poverenjem, sigurnošću i bliskošću, piše Independent.