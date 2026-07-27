U saopštenju se navodi da je, ispitujući pretpostavke za postupanje po podnetom zahtevu, Ustavni sud našao da podnosilac ne navodi opšti pravni akt koji je predmet ocene ustavnosti i/ili zakonitosti, niti navodi odredbe Ustava i zakona u odnosu na koje vrši osporavanje, što ne može imati značaj obrazložene inicijative za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti i zakonitosti.

Dodaje se da je Ustavni sud takođe našao da se navodi zahteva odnose na tvrdnju podnosioca da je Odluka o promeni pravne forme Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije“ i Statut Akcionarskog društva „Elektroprivreda Srbije“ trebalo da bliže odrede dodelu akcija građanima.

Ustavni sud je konstatovao da, saglasno članu 167 Ustava, nije nadležan za postupanje po zahtevima za ocenu ustavnosti i zakonitosti zato što određeno pitanje nije uređeno, odnosno nije uređeno na način kako to smatra podnosilac zahteva.

Ustavni sud ukazuje da je Zakonom o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije propisano da pored akcija Fonda nosioci prava ostvaruju pravo i na podelu akcija bez naknade, pored ostalog, 15 odsto ukupnog broja akcija Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije“ Beograd i da se akcije bez naknade preduzeća prenose nosiocima prava posle promene oblika organizovanja preduzeća u akcionarsko društvo, a pre pokretanja postupka privatizacije.

U saopštenju se ističe da su pravo na podelu akcija bez naknade i vreme podele besplatnih akcija uređeni Zakonom o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije i nisu predmet uređivanja odluke o promeni pravne forme javnog preduzeća u nejavno akcionarsko društvo, odnosno njegovim Statutom.

Ustavni sud izdao je saopštenje povodom teksta objavljenog u nedeljniku "Radar" pod naslovom "Država građanima nezakonito oduzela 103 milijarde dinara", čiji autor je Milan Kovačević, podnosilac "zahteva za utvrđivanje nezakonitog oduzimanja od građana akcija EPS AD" koji je Ustavni sud 10. februara doneo zaključak kojim je odbacio.