Sestra Bogdane Ražnatović i Bojane Šijan, Nataša Rodić, oglasila se na društvenim mrežama povodom smrti kućnog ljubimca i oproštajnom porukom rasplakala je javnost.

- Naučio si me šta znači borba. U ja da su svi mislili da nema nade, ti si se uvek izdizao iz pepela. Bio si hrabriji nego što će mnogi ljudi ikada biti. Hvala ti za svu bezuslovnu ljubav, vernost i svaki trenutak koji smo delili zauvek ćeš biti deo mene. Počivaj u miru moj Pablo - napisala je Nataša uz emotikon srca.

Pokrenula svoj biznis

Nataša je nedavno pokrenula sopstveni biznis otvorila je restoran burgera od kojeg odlično zarađuje. Sav profit od hrane pametno je preusmerila u nekretnine.

Nataša Rodić burger fest

Nataša je nedavno uslikana na festivalu hrane na Kalemegdanu, gde je rame uz rame sa svojim radnicima stajala za štandom, pravila burgere i usluživala mušterije. Ispred njenog štanda bio je ogroman red, a prolaznike je posebno privukla primamljiva akcija na kojoj je pisalo: "Burger i sok" za 1.290 dinara.

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