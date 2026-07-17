Anica Lazić ne želi da se uda za 39 godina starijeg Lazara Ristovskog, a objašnjenje je mnoge začudilo isprva.

Naime, glumica redovno priča o odnosu sa glumcem, a njene izjave na društvenim mrežama često naprave veliku prašinu.

- U papir ne verujem. Brak je za mene dogovor dvoje ljudi da će raditi u najboljem interesu onog drugog. Da će o partneru brinuti kao o delu sebe. To vam papir ne može garantovati - rekla je Anica Lazić i progovorila o njenom i Lazarovom prvom susretu:

-Pogledali smo se, zagrlili, seli i razgovarali satima. Od tog dana više se nismo razdvojili. Prepoznaju se duše, nema tu nema pametovanja, dvoumljenja, kalkulisanja. Kada duša zove morate se odazvati.

Mnogima su zanimljivi

Inače, Anica i Lazar privuku pažnju gde god da se pojave, a svima je zanimljivo upravo to što je među njima razlika u godinama velika.

Alo/Hello

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