Anica Lazić ne želi da se uda za 39 godina starijeg Lazara Ristovskog, a objašnjenje je mnoge začudilo isprva.
Naime, glumica redovno priča o odnosu sa glumcem, a njene izjave na društvenim mrežama često naprave veliku prašinu.
- U papir ne verujem. Brak je za mene dogovor dvoje ljudi da će raditi u najboljem interesu onog drugog. Da će o partneru brinuti kao o delu sebe. To vam papir ne može garantovati - rekla je Anica Lazić i progovorila o njenom i Lazarovom prvom susretu:
-Pogledali smo se, zagrlili, seli i razgovarali satima. Od tog dana više se nismo razdvojili. Prepoznaju se duše, nema tu nema pametovanja, dvoumljenja, kalkulisanja. Kada duša zove morate se odazvati.
Mnogima su zanimljivi
Inače, Anica i Lazar privuku pažnju gde god da se pojave, a svima je zanimljivo upravo to što je među njima razlika u godinama velika.
Alo/Hello
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