Pevačica Tanja Savić nedavno se suočila sa glasinama da je sa svojim dugogodišnjim partnerom i pilotom Muhamedom Mukijem Bešićem raskinula, a sada je pred kamerama Alo otkrila da je među njima sve u najboljem redu, te da je mlađi partner okupiran obavezama zbog čega sa njom ne ide na nastupe.

Muzička zvezda se na početku razgovora dotakla nove pesme, ali i nastupa u Knjaževcu na Festivalu kulture mladih Srbije koji je bio više nego uspešan.

-Imam novu pesmu koju niko do sada nije čuo. Radi je Emel Franca, a sarađujem sa dosta novih ljudi. Još ne bih otkrivala sve detalje, ali pesma je zaista posebna i premijera je planirana uskoro. Nadam se da ću uskoro snimiti i spot, mada me to uvek malo mrzi jer zahteva dosta vremena i energije. Potrebno mi je jedno 12 sati da sigurno budem na setu, a ja više nemam taj elan, nije kao nekada, smara me – bila je iskrena Tanja Savić na početku razgovora za Alo, te otkrila da će je objaviti kada bude emocionalno stabilna.

Pevačica nije krila da joj je zbog stila života narušeno zdravlje, te da joj je gvožđe i te kako nisko u odnosu na standradne parametre.

- Vidite da mi se ruke tresu, ne spavam, ne jedem na vreme, sve najgore, stvarno, zapostavila sam zdravlje. Stvarno moram da se pozabavim sobom i stil života dovedem u red. Međutim, onda se desi nastup kao u Knjaževcu gde moram da putujem i onda preskočim jednu noć spavanja na vreme, i onda sve ispočetka, i ne mogu da se sastavim, pošto sa decom živim, naravno, i onda se i oni tako poremete, pa mi se i onda kućni ljubimci poremete i onda ja u 4-5 ujutru mazim kućne ljubimce koji me dočekaju na vratima, onako kad dođem – objasnila nam je muzička zvezda.

Budući da je već izvesno vreme nismo videli sa partnerom Mukijem, Tanja nam je sada objasnila zbog čega ga nema pokraj nje često kao nekada pre.

- Muki nije sa mnom jer nije u Srbiji. Danas smo se čuli, bio je u Beogradu, pa je juče leteo iznad Tašmajdana, danas je bio ponovo u Bijeljini, pošto renovira kuću, tako da on je rastrzan na 100 strana, priprema srpsku dozvolu pilotsku, tako da tu ima nekog posla, pa mora da leti, pa se ja tu malo sekiram. Sve je u redu sa njim – bila je jasna folkerka.

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