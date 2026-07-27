Željko Mitrović je nedavno usred emisije kaznio Jovanu Jeremić, a reakcije voditeljke bila je vrlo staložena, budući da je bila svesna toga gde je došlo do greške, a to je upravo oduševilo i gleadoce.

U programu se tada pojavio sa razlogom koji Jovani nije išao u prilog, a njegovim rečima je brujao region.

Objasnio i šta se desilo

Naime, Mitrović je tada doneo odluku da u programu uživo kazni Jovanu i to sa 50 odsto od plate.

- Kažnjena si 50 odsto od decembarske plate, morao sam da te kaznim - rekao je Željko.

- Što? - pitala je Jovana.

- Imali smo dva mikroincidenta, a za jedan si kriva samo ti. Uradila si to bez moje saglasnosti, bez saglasnosti urednika informative. Znaš šta si uradila. Moraš da znaš, privatni filmovi ili video-zapisi iz bilo čijeg života se ne puštaju. Jesi blurovala i uradila na ispravan način, ali ja želim porodici tog čoveka da se izvinim. To nije moj stil, sa razlogom si kažnjena. Drago mi je da si razumela - istakao je Mitrović tom prilikom, a o celom slučaju se naširoko raspredalo u javnosti.

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