Pevačica Aleksandra Mladenović imala je peh na na stupu kada joj je haljina jednom prilikom pukla na zadnjici.

Pevačica je naime, otvoreno govorila o tome šta se desilo, ali je uspela sve da iznese kao pravi profesionalac.

- Nemam rezervnu garderobu, nisam ovo planirala, niti razmišljala da će mi pući haljina, iznervirao me je taj peh, ali sam zanemarila i trudila sam se da se ne primeti. Završila sam, idem da spavam, ovo mi je osmi dan kako radim svaki dan. Nemam donji veš, ali je haljina slojevita - istakla je nakon nastupa Aleksandra.

Odgovorila ne negativne komentare

Inače, pevačica je govorila i o svom izgledu, te tvrdi da je više ne dotiču maliciozni komentari.

-U jednom periodu imala sam mnogo stresnih situacija koje su dovele do hormonskog disbalansa u mom telu. Zbog toga sam se ugojila devet kilograma, a zatim upala u depresiju. Javnost je brže bolje odmah osula paljbu po meni, govorili su kako sam se izbotoksirala. Nisam mogla ponaosob da objašnjavam da nisam ubrizgavala botoks - rekla je ona.

Alo/Blic

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