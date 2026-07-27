Isplivao novi dokaz o Džejli i Jakovu: Zajedno na letovanju, jedna osoba ih je sasvim slučajno razotkrila





Već nedeljama unazad domaća estrada bruji o navodnoj romansi mladih pevača Džejle Ramović i Jakova Jozinovića. Iako nijedno od njih dvoje nije javno potvrdilo da su u emotivnoj vezi, sve više detalja podgreva glasine koje ne prestaju da intrigiraju javnost.

Posebnu pažnju privukli su nakon što su se, kako mnogi komentarišu, gotovo "slučajno" sami odali. Na društvenim mrežama pojavile su se fotografije i snimci sa istih lokacija, objavljeni u slično vreme, što je podstaklo fanove da povežu kockice i zaključe da zajedno provode mnogo vremena.

Sada je, posle nekoliko nedelja isplivala još jedna slika, koja dokazuje da zajedno borave ma moru.

Jedna devojčica, inače njihov verni fan, srela ih je na letovanju, na kom su bili zajedno, i sve to objavila na društvenoj mreži Tiktok, što je izazvalo haos na mrežama.

Džejla Ramović i Jakov Jozinović bili su u opuštenim izdanjima, osmeh nisu skrivali sa lica, a čini se da im je trenutno sve potaman.

- Jedan dan dve legende - stajalo je u nazivu video snimka, a u opisu je stajalo: "Isti dan, isto vreme."

"Video sa Jakovom sam gledala zaljubljeno"

Džejla je nedavno progovorila o Jakovu Jozinoviću i pojavljivanju na njegov koncert.

- Mi smo osetili tu lepu energiju dok smo bili tamo i dok smo radili probu. Jako lepo smo se osećali i nakon koncerta, pre nego što je to otišlo toliko viralno. Lepa emocija između nas troje je ishodovala tako da se svidi i drugim ljudima - istakla je popularna pevačica.

Ono što je mnoge iznenadilo jeste Džejlino priznanje o tome koliko ju je ovaj zajednički trenutak poneo.

- Od onih sam koja nikad ne gleda ništa što se tiče mene, intervjua i nastupa, ništa ne pregledavam naknadno. Ali, taj video sam zaljubljeno gledala 10 puta - priznala je.

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