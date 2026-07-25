Edita Aradinović je rodila zdravu devojčicu kojoj je dala ime Zoia, a nakon što se porodila 22. jula sada se osvrnula na ceo proces kroz koji je prošla kada se ostvarila kao majka.

Porodila se u "Narodnom frontu", a tri dana nakon porođaja odlučila je da otkrije kako je izgledao ceo proces.

Edita je otkrila da je u bolnicu stigla sa "finim kontrakcijama", ali je ipak uspela da se spredi.

- Uspela sam i da se našminkam da budem lepa na porođaju, ali i da odbijem epiidural do granice bola 8/10. Ovde me pripremajuu - napisala je.

- Ovde sam već pristala na epidural, jer sam se raspadala - napisala je ona.

Od prirodnog porođaja do carskog reza

Pevačica je istakla da je imala veliku želju da se porodi prirodnim putem, ali su okolnosti dovele do toga da je morala da se porodi carskim rezom.

- Mnogo sam želela da se porodim prirodno. Pripremala sam se na to, čak je poranila, jer je termin bio 3. avgusta. Međutim, nije se spustila i da ne davim detaljima, rodila se Zoia, Živa i zdrava.

Zatim je objavila fotografiju sa bebom uz opis: "Ovaj osećaj želim da svi dožđivite".

"Već sam kao nova"

Pevačica je istakla da je carski rez prošao odlično:

- Carski je prošao odlično, već sutradan sam hodala. Evo već je treći dan i skoro sam kao nova.

Takođe je istakla i da je imala predivno iskustvo sa osobljem bolnice:

- Osoblje u frontu je predivno, od doktora, babica, pa preko pedijatrijskih sestara - napisala je i na kraju celokupno iskustvo zaključila.

- Ovo sam živela od malena i stvarno sam presrećna, zahvalna i emotivna što sam je rodila. Zato i delim sve sa vama. Išla sam hrabro sa mnogo želje i volje i mislim da sam baš time otklonila sav strah i lakše prošla kroz sve što je došlo. Hvala još jednom na svim čestitkama.

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