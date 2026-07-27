U Srbiji će u ponedeljak, 27. jula, biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali i sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom i najvišom dnevnom temperaturom od 29 do 33 stepena.
Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, najniža sutrašnja temperatura iznosiće od 14 do 21 stepen.
 
Duvaće slab i umeren, na planinama povremeno i jak, zapadni i jugozapadni vetar, u toku dana u skretanju na severozapadni, a posle podne u Vojvodini u pojačanju.
U Beogradu će biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo, a u pojedinim delovima grada sa manjom verovatnoćom za kratkotrajnu kišu ili pljusak s grmljavinom.  Duvaće slab i umeren, jugozapadni i zapadni vetar, posle podne u kratkotrajnom pojačanju i skretanju na severozapadni. 
 
Najniža temperatura u glavnom gradu će biti oko 21, a najviša oko 31 stepen.
U utorak će, prema prognozi RHMZ, biti pretežno sunčano, a uz promenljivu oblačnost u planinskim predelima je tek ponegde moguća kratkotrajna kiša. 
Od srede se očekuje sunčano i sve toplije.