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Stiže preokret vremena! Posle pljuskova i grmljavine sledi ono što su svi čekali
U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno uz sunčane intervale, ali i lokalne pljuskove sa grmljavinom. Već od srede očekuje se stabilizacija vremena i novi porast temperature.
U Srbiji će u ponedeljak, 27. jula, biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali i sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom i najvišom dnevnom temperaturom od 29 do 33 stepena.
Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, najniža sutrašnja temperatura iznosiće od 14 do 21 stepen.
Duvaće slab i umeren, na planinama povremeno i jak, zapadni i jugozapadni vetar, u toku dana u skretanju na severozapadni, a posle podne u Vojvodini u pojačanju.
U Beogradu će biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo, a u pojedinim delovima grada sa manjom verovatnoćom za kratkotrajnu kišu ili pljusak s grmljavinom. Duvaće slab i umeren, jugozapadni i zapadni vetar, posle podne u kratkotrajnom pojačanju i skretanju na severozapadni.
Najniža temperatura u glavnom gradu će biti oko 21, a najviša oko 31 stepen.
U utorak će, prema prognozi RHMZ, biti pretežno sunčano, a uz promenljivu oblačnost u planinskim predelima je tek ponegde moguća kratkotrajna kiša.
Od srede se očekuje sunčano i sve toplije.
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