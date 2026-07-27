Pevačica Tanja Savić još jednom je pokazala zbog čega je mlađa publika obožava, a da je ljubav obostrana govori nam u prilog činjenica da je nakon završetka koncerta u Knjaževcu muzička zvezda ostala i slikala se sa fanovima strpljivo i sa uživanjem.

Koncertom Tanje Savić u Gurgusovačkoj kuli svečano je spuštena zavesa na 65. Festival kulture mladih Srbije u Knjaževcu, koji je i ove godine okupio brojne mlade stvaraoce, umetnike i posetioce iz cele Srbije.

Veliki broj građana i gostiju ispunio je Gurgusovačku kulu do poslednjeg mesta i uživao u hitovima popularne pevačice, koje su svojim nastupima priredile nezaboravno veče i dostojan završetak jednog od najznačajnijih kulturnih događaja posvećenih mladima u Srbiji. Publika je tokom celog koncerta pevala uglas, a odlična atmosfera obeležila je završnicu festivala.

Tokom devet festivalskih dana Knjaževac je bio domaćin brojnim književnim, pozorišnim, likovnim i muzičkim programima, još jednom potvrdivši status grada kulture i mladalačkog stvaralaštva. Ovogodišnje izdanje Festivala kulture mladih Srbije uspešno je spojilo tradiciju i savremene umetničke izraze, ostavljajući snažan utisak na učesnike i publiku, uz očekivanje da će naredni festival biti još bogatiji i sadržajniji.

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