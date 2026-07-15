Koncert Miroslava Ilića, koji je proteklog vikenda održan u Svibovcu Podravskom, nadomak Varaždina u Hrvatskoj, iznenada je prekinut zbog nestanka električne energije, što je izazvalo veliko iznenađenje među brojnim posetiocima.

Popularni pevač nastupao je u okviru manifestacije Dani Svetog Benedikta, koja svake godine okuplja veliki broj meštana i gostiju uz bogat kulturno-zabavni program. Atmosfera je bila odlična, publika je uglas pevala njegove najveće hitove, a ništa nije nagoveštavalo da će veče biti naglo prekinuto.

Međutim, usred koncerta došlo je do nestanka struje u celom mestu, zbog čega je nastup morao da bude prekinut. Organizatori i publika u prvi mah nadali su se da će kvar biti brzo otklonjen, ali kako se to nije dogodilo, koncert nije mogao da bude nastavljen

Prema navodima hrvatskih medija, policija istražuje okolnosti ovog incidenta, budući da postoji sumnja da je nestanak struje izazvan namernim oštećenjem dalekovoda. Istraga je u toku, a nadležni pokušavaju da utvrde sve okolnosti događaja i identitet odgovorne osobe.

Prema pisanju hrvatskih medija, meštani su bili uvereni da je neko namerno isključio struju u celom selu dok je Miroslav Ilić bio na bini, a on se sada oglasio za medije ovim povodom.

- Znam samo da je stvarno nestalo struje, već pola koncerta sam odradio. To je jedno malo mestašce pored Varaždina - rekao je pevač i otkrio da struja nije nestala samo tu, već na celom području.

"Odradio sam pola koncerta"

- Odradio sam pola koncerta, nestalo je struje, ali ne samo tu, nestalo je u celom tom području. Zvali su domaćini tamo službu, rekli su da je na dalekovodu i da će raditi na otklanjanju kvara. Čekali smo do ponoći, nije došla, ljudi se razišli, seo sam u automobil i vratio se za Beograd i to je to.

Pevač je priznao da ne veruje da je ljudski faktor u pitanju.

- Ne verujem. Pa nema razloga - zaključio je pevač.

Oglasila se policija

Ispostavilo se da su sumnje da nije reč o običnom kvaru bile tačne.

Policija je potvrdila da je nepoznata osoba oštetila dalekovod, zbog čega se među meštanima pojavila sumnja da je neko namerno pokušao da prekine nastup srpskog pevača u okolini Varaždina, piše Net.hr.

Iz Policijske uprave Varaždinske potvrdili su da je počinilac oštetio metalni ormarić na stubu dalekovoda i podizanjem ručke uzemljio električni vod pod naponom, što je izazvalo prekid snabdevanja električnom energijom u delu naselja.

Policija i dalje traga za počiniocem, a za oštećenje javne infrastrukture predviđena je kazna zatvora do pet godina.

- Nepoznati počinilac oštetio je metalni ormarić na stubu dalekovoda i podizanjem ručke uzemljio električni vod pod naponom. Usled toga došlo je do prekida snabdevanja električnom energijom u delu naselja Vinica - rekla je portparolka Policijske uprave Varaždin Petra Bosilj.

Alo/Telegraf

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