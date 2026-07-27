Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravio je sa narodom u Banovom polju kod Bogatića i najavio povećanje plata i penzija, a posebno za ljude koji rade u centrima za socijalni rad, za koje kaže da će dobiti najviše.- Ukoliko se nastave sukobi, nije lako vreme. Sve su veći problemi oko snabdevanja naftom, mučimo se oko novca, ali lakše nam je kad vidimo kolika će stopa rasta. To će nam omogućiti povećanje plata i penzija i uskoro ćemo vas o tome obavestiti.

- Idemo sa primanjima za penzionere i borce i one sa socijalni mstatusom. Nećemo zaboraviti ljude koji rade u centrima za socijalni rad, najteži posao rade, njima ćemo mnogi više da povećamo plate.

Predsednik je istakao da oni rade pod velikim pritiskom i da zaslužuju veću podršku države. Opširnije u POSEBNOJ VESTI.