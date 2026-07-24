Katarski premijer i ministar spoljnih poslova, šeik Mohamed bin Abdulrahman bin Džasim Al Tani, pozvao je sve strane da se posvete dijalogu i sprovedu odredbe memoranduma o razumevanju između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, saopštilo je danas katarsko Ministarstvo spoljnih poslova.

To uključuje obezbeđivanje slobode plovidbe u Ormuskom moreuzu, očuvanje regionalne bezbednosti, zaštitu postignutih rezultata i jačanje regionalne stabilnosti, prenosi Al Džazira.

Sprovođenje memoranduma neophodno je za očuvanje regionalne bezbednosti, zaštitu postignutog napretka i jačanje stabilnosti, rekao je šeik Mohamed.

On je ponovio da Katar u potpunosti podržava napore za smirivanje tenzija i postizanje sveobuhvatnog sporazuma kojim bi se obezbedio trajni mir u regionu.

Šeik Mohamed je to izjavio u Dohi tokom sastanka sa novim britanskim ministrom spoljnih poslova Edom Milibandom.

Dvojica zvaničnika razgovarala su o bilateralnoj saradnji i najnovijim dešavanjima u regionu, posebno o diplomatskim naporima i koordinaciji usmerenoj na smanjenje tenzija, navelo je Ministarstvo.

Šeik Mohamed je, takođe, čestitao Milibandu na imenovanju na funkciju šefa britanske diplomatije.