Bivši britanski policijski inspektor osuđen je u petak na desetogodišnju zatvorsku kaznu zbog seksualnog zlostavljanja 18 mladića. Tužilaštvo navodi da je zločine počinio tokom nezakonitih pretresa sa svlačenjem dok su žrtve bile u pritvoru, piše Rojters.

Bivši inspektor (67) iskoristio je svoj status visokog policijskog zvaničnika kako bi napastvovao žrtve u dobi od 17 do 31 godine. Krivična dela događala su se u periodu od 1999. do 2007. godine, a neopravdane pretrese sprovodio je nasamo, van vidokruga svojih kolega.

Proglašen je krivim po pet tačaka optužnice za bludne radnje, pet tačaka za prinudu na seksualne radnje bez pristanka te po jednoj tački za zloupotrebu položaja i ovlašćenja. Prethodno je već priznao krivicu za 17 drugih tačaka optužnice koje se takođe odnose na zloupotrebu položaja.

"Optuženi je sistematski zloupotrebljavao svoju moć. Iskoristio je položaj policijskog inspektora kako bi ciljao mladiće koji su s pravom očekivali da će se prema njima postupati zakonito i profesionalno", rekao je viši tužilac Entoni Džons.