Uredba ovlašćuje nacionalne nadležne organe „da bezbedno odlažu ruski naftni teret koji zaplene i konfiskuju“, uključujući i „uvoz, prenos, skladištenje, upravljanje i prodaju“. U njoj se navodi da takve operacije ne smeju rezultirati „bilo kakvim plaćanjem ili stavljanjem na raspolaganje sredstava ili ekonomskih resursa u korist ruskih fizičkih ili pravnih lica“.

Mehanizam pruža prvi eksplicitni pravni osnov za konfiskaciju i prodaju ruske nafte zaplenjene iz tankera stavljenih na listu sankcija EU.

EU je do sada stavila na crnu listu više od 670 tankera koji plove pod stranim zastavama za koje tvrdi da prevoze rusku naftu kršeći zapadno ograničenje cena od 44,1 dolara po barelu.

Do sada su zemlje EU prvenstveno imale ovlašćenje da zadržavaju takve tankere radi inspekcija, a novi mehanizam proširuje njihova ovlašćenja.