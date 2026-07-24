Američki predsednik Donald Tramp iznenada je postavio novi uslov za njegovu primenu, zahtevajući da se Rijad pridruži Avramovim sporazumima i normalizuje odnose sa Izraelom, piše CNN.

Ceremonija potpisivanja održana je u Ministarstvu energetike SAD u Vašingtonu, gde je američki ministar energetike Kris Rajt potpisao dokument, dok je njegov saudijski kolega učestvovao putem video veze iz Rijada. Posle višemesečnih odlaganja, dve strane su zaključile sporazum kojim je Saudijska Arabija dobila većinu zahteva za razvoj civilnog nuklearnog programa.

Međutim, već narednog jutra Tramp je na društvenim mrežama saopštio da sporazum neće biti sproveden bez novog političkog uslova. Istovremeno je naglasio da dogovor ne podrazumeva pravo Saudijske Arabije na obogaćivanje uranijuma.

Trampova reakcija izazvala potrese u administraciji

Prema navodima CNN-a, predsednik je bio nezadovoljan što je Ministarstvo energetike objavilo sporazum bez njegovog odobrenja. Izvori tvrde da ga ministar Kris Rajt nije unapred obavestio o planiranoj promociji dogovora, dok su dodatne kritike konzervativnih medija i stručnjaka pojačale Trampovo nezadovoljstvo.

Posebnu pažnju privukli su komentari na Foks njuzu, kao i uvodnik u Vol strit žurnalu, u kojem je postavljeno pitanje zbog čega sporazum nije povezan sa normalizacijom odnosa između Saudijske Arabije i Izraela.

Iako Bela kuća tvrdi da je uslov vezan za Avramove sporazume od početka bio deo Trampove politike, izvori upoznati sa pregovorima navode da je takav zahtev iznenadio čak i članove američkog pregovaračkog tima.

Spor oko objavljivanja sporazuma

Dok su trajale polemike, u Beloj kući odgovornost su prebacivali na Ministarstvo energetike. Jedan izvor tvrdi da je administracija tražila da se potpisivanje ne objavi u sredu, ali da je Rajt ipak nastavio sa planiranom medijskom kampanjom, uključujući i gostovanje na Foks biznisu.

Pojedini Trampovi saradnici smatraju da sporazum formalno još nije konačan, jer potrebna dokumentacija nije prosleđena Kongresu. Istovremeno, predsednik i deo njegovih najbližih saradnika navodno su bili besni zbog načina na koji je dogovor predstavljen javnosti.

I Bela kuća i Ministarstvo energetike odbacili su tvrdnje o neslaganjima.

Portparolka Bele kuće Tejlor Rodžers poručila je da je civilni nuklearni sporazum od početka bio povezan sa poštovanjem Avramovih sporazuma, ocenjujući da je to važan korak ka trajnom miru na Bliskom istoku.

Sa druge strane, portparol Ministarstva energetike Ben Ditderih izjavio je da su pregovori i objavljivanje sporazuma u potpunosti koordinisani sa Belom kućom i Stejt departmentom, nazvavši suprotne tvrdnje netačnim.

Saudijci zatečeni novim zahtevom

Prema navodima CNN-a, Trampova objava iznenadila je i saudijsku stranu, koja je sporazum bez zahteva za normalizaciju odnosa sa Izraelom smatrala velikim diplomatskim uspehom.

Dogovor je predviđao mogućnost obogaćivanja uranijuma na teritoriji Saudijske Arabije pod određenim uslovima, ali i ograničenja u pogledu nadzora pojedinih nuklearnih objekata od strane Međunarodne agencije za atomsku energiju.

Godine pregovora dovedene u pitanje

Američko-saudijska saradnja u oblasti civilne nuklearne energije razvijala se gotovo dve decenije. Privremeni sporazum postignut je prošlog oktobra, nakon čega je Trampova administracija obavestila Kongres.

Ipak, konačno odobrenje mesecima je odlagano zbog zabrinutosti izazvane ratom sa Iranom i mogućeg protivljenja u američkom Kongresu.

Kada je Ministarstvo energetike prošle nedelje procenilo da ima Trampovu saglasnost, pokrenuta je dugo pripremana medijska kampanja. Međutim, pojedini izvori tvrde da je predsednik eventualno dao zeleno svetlo samo za privremeni sporazum, ali ne i za njegovo konačno predstavljanje.

Stručnjaci podeljeni, sumnje usmerene ka Izraelu

Objavljeni uslovi izazvali su različite reakcije. Stručnjaci za neširenje nuklearnog oružja upozorili su na rizike koje nosi mogućnost obogaćivanja uranijuma, kao i na izostanak strožih međunarodnih kontrola.

Nasuprot tome, pristalice sporazuma isticale su da bi američko partnerstvo sa Saudijskom Arabijom sprečilo veći uticaj Kine i Rusije na razvoj saudijskog nuklearnog programa.

Posle Trampovog iznenadnog zaokreta pojavile su se i spekulacije da je izraelski premijer Benjamin Netanjahu pokušao da utiče na promenu američkog stava. Dva izraelska izvora navela su za CNN da je želeo da normalizacija odnosa između Rijada i Izraela bude sastavni deo sporazuma.

Bela kuća je, međutim, odbacila tvrdnje da su Tramp i Netanjahu razgovarali o toj temi, uz poruku da je predsednik samo ponovio svoj dugogodišnji stav da Saudijska Arabija treba da uspostavi normalne odnose sa Izraelom.