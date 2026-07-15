Poznati glumac i reditelj smatra da su nove procedure ponižavajuće, a svoje nezadovoljstvo podelio je nakon iskustva na graničnom prelazu između Bosne i Hercegovine i Hrvatske.

Na svom Fejsbuk profilu napisao je:

-Oprostite, ali ovo obavezno fotografisanje ljudi na granici između BiH i Hrvatske podseća me na Do, Re, Mi... šizam. Ponižavajuće je, u najmanju ruku. Koja je svrha ovakvog maltretiranja? - poručio je Branko.

EES sistem donosi elektronsko evidentiranje ulazaka i izlazaka iz Šengena

Njegova objava dolazi u trenutku kada se širom Evrope vodi rasprava o posledicama primene novog sistema kontrole na granicama, pre svega zbog mogućih višesatnih zadržavanja putnika.

Podsetimo, Evropska unija je prošle godine uvela Entry/Exit System (EES), namenjen evidentiranju ulazaka i izlazaka državljana zemalja koje nisu članice Evropske unije i Šengenskog prostora.

Prilikom prvog ulaska u šengensku zonu, osim standardne kontrole pasoša, putnicima se uzimaju biometrijski podaci, odnosno fotografija lica i otisci prstiju.

Biometrijska kontrola izazvala zabrinutost zbog mogućih velikih gužvi

Prikupljene informacije čuvaju se u zajedničkoj bazi podataka kako bi se naredni prelasci granice evidentirali elektronskim putem.

Još pre početka primene ovog sistema upozoravano je da bi nove procedure mogle da izazovu duža čekanja, posebno na graničnim prelazima između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, koje svakodnevno prelazi veliki broj ljudi.

Problemi na koje je ukazao glumac nisu usamljen slučaj. Slične poteškoće prijavile su i druge evropske države, zbog čega je devet zemalja, Belgija, Francuska, Nemačka, Grčka, Italija, Malta, Holandija, Portugal i Švajcarska, zatražilo od Evropske komisije da produži mogućnost privremene obustave sistema i nakon 6. septembra, ukoliko dođe do velikih gužvi na graničnim prelazima.

Prema pravilima EES-a, biometrijske provere, odnosno uzimanje fotografija i otisaka prstiju, mogu privremeno da budu obustavljene kada nastanu ozbiljni zastoji na granicama. Za sada je ta mogućnost predviđena do 6. septembra, odnosno do završetka glavne turističke sezone.