Glumac Anton Jelčin, kojeg publika širom sveta pamti po ulozi Pavela Čehova u novoj filmskoj franšizi „Zvezdane staze“, tragično je izgubio život 19. juna 2016. godine u 27. godini, i to u nesreći kakva se retko viđa.

Njegovo beživotno telo pronađeno je u prilazu porodičnoj kući u Los Anđelesu, gde je ostao priklješten između svog automobila i ciglenog stuba na ulaznoj kapiji. Prema rezultatima istrage, Jelčin je izašao iz svog džipa „Jeep Grand Cherokee“ iz 2015. godine, ostavivši motor da radi. Vozilo je, međutim, krenulo unazad niz blago nagnut prilaz i svom silinom ga pritisnulo uz kapiju i poštansko sanduče. Prijatelji su ga pronašli ubrzo nakon nesreće, ali pomoći nije bilo.

Istraga je pokazala da je automobil bio opremljen elektronskim menjačem takozvanog „monostabilnog“ tipa. Za razliku od klasičnih ručica menjača, ova se nakon promene stepena prenosa vraćala u isti centralni položaj, zbog čega su mnogi vozači pogrešno verovali da je vozilo ostavljeno u režimu „Park“, iako to zapravo nije bio slučaj.

Mesecima pre ove tragedije automobilska kompanija opozvala je više od 800.000 vozila upravo zbog prijavljenog problema sa nekontrolisanim pokretanjem automobila. Zabeležene su stotine slučajeva u kojima su se vozila sama pomerala nakon parkiranja, a Anton Jelčinova smrt smatra se prvim smrtnim ishodom koji je direktno povezan sa ovim konstrukcionim propustom.

Ironično, zvanično obaveštenje o opozivu njegovog automobila stiglo je na kućnu adresu svega sedam dana nakon njegove smrti, pa nije poznato da li je ranije uopšte bio upoznat sa upozorenjima proizvođača. Njegovi roditelji, Viktor i Irina Jelčin, kasnije su podneli tužbu protiv kompanije i proizvođača menjača, a spor je okončan vansudskim poravnanjem.

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