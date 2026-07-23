Atraktivna brineta, koja je javnosti poznata i kao nekadašnja misica, svojim upečatljivim izgledom i harizmom dodatno je obogatila vizuelni identitet spota Igora Panića Nućija.

Anđela Vukadinović već godinama važi za jednu od zapaženijih domaćih manekenki, a njen izgled i besprekorna figura često su tema komentara na društvenim mrežama.

Da vodi računa o svom izgledu, pokazala je i nedavno kada je na svom Instagram profilu objavila fotografije nastale u Porto Montenegru. Na njima se vidi kako vežba na jednom brodu, dok ujedno uživa u prelepom ambijentu Bokokotorskog zaliva.

Osim što redovno trenira, Anđela je otkrila da su joj opuštanje i meditacija važan deo svakodnevice, što smatra jednim od ključnih razloga zbog kojih uspeva da održi dobru fizičku i mentalnu formu.

Nakon zapaženog pojavljivanja u Nućijevom spotu, nema sumnje da će Anđela nastaviti da privlači pažnju kako svojim profesionalnim angažmanima, tako i objavama koje redovno prikazuje svojim pratiocima.

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