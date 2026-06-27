Voditeljka Dragana Katić godinama slovi za jednu od najnegovanijih dama na našoj javnoj sceni, a jednom prilikom je otvoreno govorila o svom fizičkom izgledu i estetskoj intervenciji koja joj je potpuno promenila život.

Kako je tada otkrila, u četrdesetoj godini je presekla i donela odluku da operiše bokove koji su joj zadavali velike muke i nesigurnosti još od najranijih dana.

- Bokovi su mi stvarali problem, od detinjstva sam bila očajna zbog toga. Bez obzira na to koliko sam varirala u kilaži, jako su mi smetali ti bokovi i velika razlika između boka i struka - ispričala je voditeljka.

Zbog ovog viška Dragana se prisetila da u gimnaziji nije mogla da nosi tada izuzetno popularne plitke "levis 501" farmerke.

Prelomni trenutak dogodio se u njenoj 40. godini, kada se konačno obratila estetskom hirurgu, a nakon operacije neželjeni višak se nikada više nije vratio. Ova intervencija joj nije donela samo fizičku promenu, već je bila i ozbiljna prekretnica u načinu života.

- Meni je to bila vrsta klika da budem malo posvećenija sebi, da krenem da vežbam. Jako sam vodila računa o tome šta jedem da se to ne bi vratilo, a maestralno je urađeno. Nije mi bila dovoljna tuđa potvrda, morala sam to sa sobom da završim - istakla je Dragana.

"O, hvalim ti se Bože!"

Posebno je bio upečatljiv trenutak kada je nakon oporavka videla svoj novi odraz.

- Sećam se kada sam se pogledala u ogledalo posle operacije, nekih dva-tri meseca nakon što je sve to prošlo, rekla sam sebi: "O, hvalim ti se Bože". Odjednom sam htela da nosim sve ono što mi ranije ne stoji, pa sam tada prvi put izašla na scenu u potpuno uskoj haljini - prisetila se Katićeva i dodala da su nakon toga i treninzi došli na svoje.

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