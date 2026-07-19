Voditeljka Suzana Mančić priznala je da je skandal sa intimnim snimcima teže podnela od gubitka deteta.

Kako je rekla, toliko je bila psihički unižena da se zatvorila u kuću i nije danima htela da izađe u javnost, ali se kasnije situacija promenila.

-Taj period života želim da zaboravim, ali ne mogu. To je nešto najstrašnije što mi se desilo. Nisam izlazila na ulicu. Rodbina mi donosila hleb, deca nisu išla u školu. To mi je najteži trenutak jer sam izgubila dostojanstvo. Ljudi su me voleli do tada, a onda su me gledali sa zgražavanjem. Nisam bila kriva da bih trpela taj javni linč, javnost me je osudila. Mnogo sam plakala, ali vreme je učinilo svoje i nekako sam prevazišla - rekla je Suzana.

Ona tvrdi da isprva nije mogla ni da nasluti kakve će posledite svega biti, ali se ubrzo samo i pokazalo.

-Taj događaj me je zaustavio u svemu, ali sabrala sam se i sada mi se čini kao da sam to sanjala. Svaki težak životni događaj me je naveo da se presaberem, da vidim ko sam i šta sam i da nastavim dalje. Imala sam teških trenutaka u životu: gubitak roditelja, razvod, izgubila sam tri sina, ali ipak, najteži mi je taj sporni snimak koji je isplivao. Moramo da se naviknemo da se radujemo lepim stvarima i da se pomirimo s lošim, da se pomirimo s gubitkom i da ga prevaziđemo kako znamo i umemo. To sve sam podnela teže od gubitka deteta - objasnila je bivša loto devojka.

Alo/Blic

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