Pevačica Dijana Janković, poznata kao Didi Džej, nedavno je otkrila da joj je dijagnostikovan POTS, sindrom posturalne ortostatske tahikardije, a ni nakon šest meseci se nije u potpunosti oporavila.

Nakon što je objavila fotografiju sa još jedne terapije, Didi se oglasila za Alo i otkrila u kakvom je stanju.

Kako nam je rekla, period oporavka i dalje traje, a nada se potpunom izlečenju kroz naredna dva meseca.

- Upravo primam terapiju, mnogo mi je bolje. Još uvek se oporavljam, nadam se da ću do septembra biti dobro. Zaista sam preživela pakao i sada je potrebno još vremena da mi se vrati energija. Jedva čekam svoj povratak na scenu - rekla nam je pevačica.

"Ćerka je sve vreme uz mene"

Podsetimo, Dijana je nedavno istakla da je ovo za nju izuzetno težak period.

- Ovo je zaista najteži period u mom životu jer nisam bila u mogućnosti normalno da živim i funkcionišem, niti da se posvetim karijeri. Moja ćerka je stalno ležala kraj mene i čekala da mi bude bolje. Već mi je dosta bolje, ali i dalje nisam u mogućnosti da dugo hodam, ne mogu da treniram i zabranjeno mi je da letim avionom. Oporavak od POTS-a baš dugo traje i imam sreću što sam saznala na vreme jer je u tom slučaju potpuno izlečiv. Verujem da postoji mnogo ljudi koji ovo imaju, a da to ne znaju i nažalost ljudi uglavnom nisu ni čuli za ovu bolest. Obratilo mi se mnogo žena sa sličnim simptomima i mislim da bi javnost trebalo što više da se informiše i da se proširi svest kako bismo ljudima na vreme pomogli da se izleče - rekla je Didi Džej.

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