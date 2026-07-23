Poznata manekenka Voliz Fuentes Akino iznenada je pronađena mrtva, a istraga o njenoj smrti je i dalje u toku.

Pronađena je mrtva u 24. godini života, piše Daily Mail.

Mlada manekenka i studentkinja pronađena je mrtva u svom stanu u honduraškoj prestonici Tegucigalpi, a okolnosti njene smrti još uvek nisu razjašnjene.

Prema dostupnim informacijama, Voliz su pronašli članovi porodice 20. jula nakon što se nekoliko dana nije javljala.

Policija i tužilaštvo su pokrenuli istragu, a uzrok smrti zasad nije poznat. Istražitelji ne isključuju nijednu mogućnost, uključujući prirodnu smrt, ali ni eventualno ubistvo.

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