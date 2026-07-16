Na ponovljenom suđenju u Višem sudu 2014. godine, nakon što je proglašen krivim za teško ubistvo svoje devojke, novosadske manekenke Vladislave Č. (24), Darjanu M. (27) izrečena je maksimalna kazna u trajanju od 40 godina robije. Sam M. odbio je da se pojavi na izricanju presude.

M. je nepravosnažnom presudom oglašen krivim jer je sa umišljajem i na svirep način lišio života žrtvu. On joj je, prema nalazu veštaka, zadao barem 50 udaraca pesnicama, stopalima i šipkom. Sudija Tamara R. rekla je da je optuženi za vreme izvršenja krivičnog dela bio svestan onoga što čini.

Oštećena je zadobila masivan razdor jetre, prelom rebara i grudne kosti, povrede udova, brojna nagnječenja. Trpela je bolove velikog intenziteta, a smrt je nastupila usled unutrašnjeg krvarenja jetre. Sud je utvrdio da je optuženi učinio krivično delo teško ubistvo i osudio ga na kaznu zatvora od 40 godina.

Sudija R. dodala je da, prema mišljenju sudskog veća, olakšavajućih okolnosti za M. nije bilo, te da ovakvo delo zaslužuje maksimalnu kaznu.

Porodica Č. je nakon izricanja presude burnim aplauzom pozdravila postupajuću sudiju i presudu koju je izrekla ubici njihovog deteta.

„Vi ste najhrabrija žena koja postoji. Hrabriji ste od mnogih muškaraca u ovom sudu. Svaka vam čast“, uzviknuo je iz publike Edmund Č., otac ubijene devojke, koji je nakon suđenja rekao da je njegova porodica bila zadovoljna presudom.

„Takvu presudu treba da dobije svako ko posegne za nečijim životom. Nema veze da li se radi o detetu ili odrasloj osobi. Niko sem Boga nije gospodar naših života. Verujem da je prilikom donošenja presude sudija pošla od toga kako bi bilo njoj da se njenom detetu nešto tako desilo. Naša Dada je jedva sastavljena. Nema šta Darjan u njoj nije slomio“, isprekidanim glasom kazao je Č.

Tokom suđenja tužilaštvo je zatražilo da optuženi bude osuđen maksimalnom kaznom zatvora u trajanju od 40 godina, jer je Vladislava trpela nesnosne bolove sve do smrti.

Psihijatrijskim veštačenjem utvrđeno je da je M. labilna ličnost sa obeležjima narcisoidnosti, impulsivnosti i senzitivnosti, zbog čega ima nizak prag tolerancije na frustracije.

Ubistvo koje je optužnicom stavljeno M. na teret dogodilo se 12. novembra 2012. godine u njegovom stanu u novosadskoj Fruškogorskoj ulici. Vladislava je trpela neopisive bolove, čiji je intenzitet bio ocenjen od osam do devet na skali od jedan do deset. On je prvobitno bio osuđen na 35 godina zatvora, ali je Apelacioni sud poništio presudu i postupak je vođen ispočetka.

„Okrivljeni se branio nesećanjem, što sud nije uvažio. Veštačenjem je utvrđeno da je pamćenje kod njega očuvano, iako je u svojoj odbrani želeo da se predstavi kao neuračunljiv. Utvrđeno je da je on vrlo inteligentan“, rekla je sudija obrazlažući presudu.

M. se, inače, nakon ubistva dao u bekstvo, a tokom policijske potrage za njim oglasio se na Fejsbuku postom uznemirujuće sadržine.

Zbog objavljivanja presude D. M., suđenje za stravičan požar u novosadskoj diskoteci „Kontrast“, koje je takođe tog dana održavano u velikoj sudnici, bilo je prekinuto na sat vremena. Suđenje je obustavljeno zbog ogromnog interesovanja javnosti za Musićevo suđenje.

„Ovakvu gužvu odavno ne pamtimo. Objavljivanje presude bilo je zakazano u maloj sudnici, ali se pojavilo mnogo publike. Da bi svi mogli da uđu u sudnicu, morali smo da prebacimo objavljivanje presude u veliku sudnicu, gde su trajale završne reči u slučaju ‘Kontrast’“, rekao je tada izvor iz suda.

Vladislavina starija sestra Tanja, koja je najteže podnela suđenje ubici, brišući suze sa lica rekla je da je M. nedolaskom na suđenje dokazao da je obična kukavica.

„Ne možemo mi biti više nikada srećni ni zadovoljni. Naša sreća je uništena kada je Dada ubijena. Zadovoljna sam što nikada više neće moći nikoga ni da ubije, niti da udari. Nije želeo da čuje presudu. Jednom rečju, to nije čovek“, rekla je Tanja.

Advokat okrivljenog Pavle M. nakon presude rekao je da se posle svega očekivala takva krivična sankcija.

„Bojim se da nije pobedila pravda, već pritisak. Zbog toga ćemo svoj stav izneti u žalbi i boriti se dalje“, rekao je advokat M.

Povodom presude D. M. oglasila se i Katica G., majka tragično nastradale Stele G. (25), koju je Aleksandar Š. godinu i po dana ranije svirepo zadavio, za šta je bio osuđen na 15 godina zatvora.

„Bravo za novosadski sud! Da li to znači da ubice ubuduće mogu da ubijaju samo u Beogradu, jer tu dobiju maksimalno 15 godina? Drago mi je što je M. dobio 40 godina, ali se pitam da li život moje Stele vredi manje od Vladislavinog ili Marijinog“, prokomentarisala je ona.

Presuda je izrečena 2014. godine.

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