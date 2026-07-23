Politička savetnica Ujedinjene Crne Gore Vesna Bratić objavila je na svom Fejsbuk profilu oštru poruku u kojoj je kritikovala predstavnike bezbednosnog sektora, osvrnuvši se i na svoj slučaj.

– Dragi prijatelji i vi u ZIKS-u koji ste bolji od crnogorskih „Sanadera“ koji će biti u ZIKS-u, pitam se da li je pripadnik državne terorističke organizacije Sedma uprava, zajedno sa dvojcem šefova koji politički rukovodi bezbednosnim sektorom, a koji je hteo da me ni krivu ni dužnu drži u pritvoru najmanje dve godine da bi mi zatim odredio zatvorsku kaznu jednake dužine, a sve da bi se kod „partnera“ jeftino „čekirao“ za „visoku korupciju“, za veštačenje „mog slučaja“ angažovao stručnjake slične onima koji su tvrdili da telefon može biti napunjen 120 odsto, te da baterija može mesecima da bude na 90 odsto. Gospodo (tačnije „drugovi“), zaboravljate da je i Sanader ispunjavao sve zahteve EU, pa je završio u zatvoru – navela je Bratić.

U nastavku objave poručila je:

– „Od toga da budete naši neprijatelji, gore je samo da budete naši prijatelji.“ Dok u udobnoj zavetrini „žanjete“ plodove svog „poštenog rada“, setite se ovih reči jednog mudrog čoveka.

Dodala je i da očekuje da će njene izjave biti tumačene kao povezivanje sa kriminalnim strukturama.

– P. S. Pretpostavljam da ćete ovo moje obraćanje pravdati mojom pripadnošću nekom od kriminalnih klanova, jer vi ste „žestoki borci“ protiv njih, kao i protiv korupcije. „Rezultati“ govore za sebe, zaključila je Bratić.

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