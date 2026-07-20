Influenserka Ela Dvornik, ćerka pokojnog pevača Dina Dvornika, napravila je pometnju novom objavom na društvenim mrežama kada je pozirala u roze, čipkanim tangama u kuhinji, a komentari pratilaca nisu prestajali.

Naime, ona je objasnila kako protiče njeno vreme nedeljom, te je izazvala razne reakcije pratilaca.

-Nedeljom lagano - napisala je ona u opisu objave, a komentari nisu prestajali da se nižu.

Spremala je pljeskavice, dok je na fotkama vidimo sa osmehom na licu.

"Ariel i mleveno meso", "prekrasna", "kako si lepa", samo su neke od poruka koje je Ela dobila ovom prilikom.

Sa bivšim se borila oko starateljstva

Inače, Ela je imala turbulentan razvod, a jednom prilikom je govorila o starateljstvu koje ona i njen bivši dele nad ćerkama.

-Ne žive sa mnom. Imamo podeljeno starateljstvo (za sad). Ali sudija je odredila privremenom merom da devojčice žive s tatom u našoj porodičnoj kući u Istri. Ja sam podstanar u Novom Zagrebu. Ovo je najveći apsurd ikada, ali čisto da znate da i to postoji. Kad je mojih sedam dana, ja ih provodim u istoj kući s bivšim suprugom i ćerkama. Dakle, sedam dana živimo svi zajedno svake druge nedelje, srećna porodica. Mogu da se rugam ovome jer ni meni ni njemu nije to drago, ali tako su stavili - navela je ona jednom prilikom u svojoj objavi na Instagramu.

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