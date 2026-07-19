Mlada muzička zvezda Milica Pavlović u subotu veče održala je veliki koncert pred oko 20.000 hiljada ljudi na trgu u Prilepu u Severnoj Makedoniji.

Euforiju je izazvala i pre izlaska na binu, pa je obezbeđenje moralo da je sprovede do centralnog dela, a oni najvatreniji fanovi pozdravili su je aplauzom i skandirali ime njenog novog albuma "Caka".

Pop zvezdu dočekao je neverovatno veliki broj medija koji su imali brojna pitanja za Pavlovićevu, a kako saznajemo jedan dizajner iz Severne Makedonije specijalno za nju napravio je haljinu koje je te večeri nosila.

Uz prve taktove numere "Caka" koja broji četiri miliona pregleda na muzičkoj platformi Jutjub, a tri nedelje od izlaska albuma se i dalje nalazi u trendingu što je malo kome pošlo za rukom, pop zvezda se obratila publici rečima: "Uživajte večeras, ostalo prepustite nama". Tako je i bilo!

Puna dva sata, skoro 20.000 ljudi uglas je pevalo sa Milicom, a sve pesme sa šestog albuma znali su od reči do reči.

Caka, Ti me nerviraš, Kleo, Derište, Ej ti moja, kao i hitovi poput Provereno, Kučketina, Posesivna bivša, Ona nosi Pradu orili su se trgom u

Prilepu, a fanovi su za regionalnu pop zvezdu spremili i poklone, pa je pored plišanih igračaka i cveća stiglo posebno iznenađenje: majica sa natpisom:"Caka".

Milica se zahvalila, raširila majicu preko grudi, a publika je oduševljeno skandirala.

Činjenica je da publika u Severnoj Makedoniji obožava mladu zvezdu, što dokazuje i sve veći broj njenih nastupa u susednoj zemlji, ali i veliki koncert koji je 2025. imala u Skoplju u okviru turneje "Lav" kada su karte za ovaj spektakl planule.

Nakon brojnih nastupa koje je imala od izlaska novog albuma, kao i velikog koncerta pred 15.000 ljudi u Apatinu nema sumnje da je mlada zvezda uspela da začara fanove šestim muzičkim projektom koji su prihvatili sa posebnom emocijom.

Ona će već za nekoliko dana ponovo spakovati kofere jer je čeka nastup na Krku u jednoj od najvećih diskoteka na Jadranu.