Pevačica Danijela Vranić pre nekoliko godina je ostala bez nekretnine u blizini beogradske arene, koju je kupila u jeku popularnosti i slave.

Otvoreno je govorila o iskustvu koje je imala, a njen slučaj potresao je mnoge.

Drugi stan, za koji je podigla kredit, joj je navodno oduzela banka zbog zaostalih neplaćenih rata.

- Danijela je taj stan probala da iznajmi, kako bi imala za rate, jer se radi o kreditu u švajcarcima. Međutim, trebalo joj je novca i za život. Dugo se borila, a onda nije mogla više i taj stan su joj oduzeli. Njoj nije bilo svejedno, ali nije imala drugog izbora. Pokušavala je da nađe izlaz iz ove situacije. Međutim, s obzirom na to da se povukla sa scene, nije htela da traži pomoć od ljudi koje je poznavala odranije, da ne bi ova priča došla do medija, pa se od tog stana na kraju oprostila.

Nakon što je ostala bez te nekretnine, ona se i šalila na svoj račun, pa je pričala: "E, sad mi ništa više nije ostalo od pevačke karijere" - rekao je svojevremeno izvor za medije.

Ne snima nove pesme

Inače, Danijela se povukla iz javnosti, a iako se šuškalo da bi uskoro trebalo da objavi nove pesme i najavi veliki povratak, pevačica to nije potvrdila, te se za sada ne zna da li će do pravljenja novog albuma doći.

BONUS VIDEO: