Pevačica je u intervjuu za Radio S3 otkrila detalje koje fanovi nisu znali: u kući ima svoj mali muzej, hejtere bi povela na let sa sobom i poslala im piće, a u ugovoru ima stavku zbog koje organizatori moraju dobro da paze.

Milica Pavlović gostovala je na Radiju S3 i u razgovoru otkrila niz detalja koji do sada nisu bili poznati javnosti.

Govoreći o domaćoj sceni, Milica je posebno izdvojila Rastu za kog je imala samo reči hvale: nazvala ga je “našim Bad Bunnyjem” i dodala da bi, kada bi otišao u svet, “to bi eksplodiralo.

Kaže da Rasta izgleda brutalno, nastupa brutalno i da “nijedna svetska faca nije veća od Raste”.

Milica je otkrila da u svojoj kući u Bunibrodu ima poseban prostor u kojem čuva kostime — praktično svoj mali muzej. Posebno mesto zauzima famozna plava haljina iz Novog Sada, ona sa šlicem, koja je svojevremeno zapalila društvene mreže.

-Nju čuvam specijalno - priznala je Milica i dodala da stoji posebno odvojena i da ima sentimentalnu ulogu za nju.

Takođe, pokazala je i kako se nosi s hejterima. Dok bi mnogi rekli da bi ih ostavili “na aerodromu”, Milica je imala potpuno drugačiji odgovor: povela bih ih na let, stavila u zadnji red i poslala im piće. A kada je reč o nastupima, priznala je da u njenom ugovoru postoje stvari oko kojih nema šale — posebno rezervni agregat.

-Kad biste vi znali moj ugovor - rekla je Milica, pa objasnila da organizatori moraju biti spremni jer struja ne sme da nestane pred nastup.