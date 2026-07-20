Pevačica Elena Kitić još srušila je Instagram nakon što je objavila fotografiju na kojoj se vidi da je bez brushaltera, a pozirala je i u donjem vešu u spavaćoj sobi, pa je ta kadar posebno bio zanimljiv pripadnicima jačeg pola.

Elena naime, slovi za pravu lepoticu, a objava je za kratko vreme postala vrlo komentarisana, pre svega zbog seksepila koji je pevačica pokazala.

Elena je preko sebe ogrnula samo atraktivan svileni kimono tirkizne boje sa cvetnim motivima, koji je ostavila potpuno otvoren u predelu grudi.

Široki crni pojas u struku dodatno je naglasio njenu brutalnu liniju, dok je ovaj smeli i golišavi kadar bacio javnost u potpuni trans.

Postala popularna u regionu

Inače, Elena, naslednica poznatog pevača Mileta Kitića, za vrlo kratko vreme postala je jedna od najpopularnijih zvezda u regionu, a za njene nastupe i danas se traži karta više. Nedavno se pisalo da pored velike zarade koju ostvaruje, vozi jeftin auto, koji košta oko 3.500 evra.

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