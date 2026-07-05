Pevač Adi Šoše večeras je održao koncert na Avali, a iz prvih redova veliku podršku pružile su mu koleginice Milica Pavlović i Džejla Ramović.

Džejla se poslednjih dana nalazi u centru pažnje zbog spekulacija o navodnoj emotivnoj vezi sa hrvatskim pevačem Jakovom Jozinovićem, nakon što se u javnosti pojavio snimak sa jahte na kojem razmenjuju nežnosti.

Na koncertu se pojavila vidno raspoložena i u elegantnom izdanju, a posebno je privukao pažnju trenutak kada se srela sa Milicom Pavlović.

Zagrljaj koji je izazvao brojne reakcije

Njih dve su razmenile srdačan zagrljaj koji nije promakao prisutnima, a prizor je ubrzo izazvao brojne reakcije.

Nakon toplog susreta, zajedno su se uputile u VIP zonu, odakle su uživale u nastupu svog kolege na Avali.

Podsetimo, Jakov je na svom Instagramu objavio snimak na kom se navodno ljubi sa Džejlom, a potom ga je brže-bolje uklonio.

Iako su mnogi spekulisali na osnovu printskrina da li je u pitanju ona, jedna korisnica društvene mreže "X" uspela je da ceo snimak sačuva pre nego što ga je obrisao.

"Zaljubljeno sam ga gledala"

Nakon nastupa u Sava Centru, Džejla je svojevremeno progovorila o kolegi.

- Osetili smo tu lepu energiju dok smo bili tamo i dok smo radili probu. Jako lepo smo se osećali i nakon koncerta, pre nego što je to otišlo toliko viralno. Lepa emocija između nas troje je ishodovala tako da se svidi i drugim ljudima - istakla je popularna pevačica.

Ono što je mnoge iznenadilo jeste njeno priznanje o tome koliko ju je ovaj zajednički trenutak poneo.

- Od onih sam koja nikad ne gleda ništa što se tiče mene, intervjua i nastupa, ništa ne pregledavam naknadno. Ali, taj video sam zaljubljeno gledala 10 puta - priznala je.