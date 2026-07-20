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Politika

"Nemojte da brinete, čuvaćemo ta radna mesta" Vučić rekao da neće doći do gašenja termoelektrana

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da država neće dozvoliti gašenje termoelektrana i poručio da će radna mesta zaposlenih biti sačuvana

Autor:  Alo
20.07.2026.11:05
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"Nemojte da brinete, čuvaćemo ta radna mesta" Vučić rekao da neće doći do gašenja termoelektrana
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Vučić je naveo da su postojali veliki pritisci iz inostranstva da se ti energetski objekti zatvore, ali da, kako je rekao, dok je on na odgovornoj funkciji, do toga neće doći.

– Za one koji su brinuli oko Morave, termoelektrana, dok sam ja nešto u državi, neću dati da se ugasi. Čuvaćemo ta radna mesta, veliki su pritisci bili spolja da to zatvaramo. I da vam kažem, najzaslužniji sam što to nije zatvoreno. Onaj ko ne izdržava porodice lako mu je da naređuje. Nemojte da brinete, čuvaćemo ta radna mesta – rekao je predsednik u Svilajncu.

Vučić je danas obišao radove na izgradnji mosta preko Velike Morave, kao i regionalni centar za dualno obrazovanje u Svilajncu, a više o tome možete čitati OVDE.

 
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