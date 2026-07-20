Ćerka bivše učesnice "Parova", Nevene Hot, izgubila je život u jezivoj saobraćajnoj nesreći koja se desila za vikend u Borči u Beogradu, a sada je mnogi krive za situaciju koja se desila.

Naime, dok se porodica, prvenstveno njena majka, u ovim teškim trenucima priprema za sahranu naslednice, njoj stižu brojne uvredljive poruke, pa je objasnila šta se desilo.

- Svi koji pišete da mi je dete zaslužilo da umre zbog mojih grehova, sram da vas bude. Prvo... Kojih grehova? Je l' sam vam nešto ukrala, ubila nekog? Kako imate obraza, srca i duše da pišete toliko jezive stvari? "Moje dete nije bilo narkoman... Bila je školovana, anđeoskog srca i duše, neiskvarena. Ostavite na miru mene i moju porodicu da mog anđela sahranim kako dolikuje- napisala je Nevena.

Stigle su joj brojne poruke podrške, a osim saučešća, ljudi su joj pisali i da izdrži i da su tu za nju u svakom trenutku.

Slupale se posle ponoći

Podsetimo, kobna tragedija dogodila se oko 1.30 časova posle ponoći, kada je automobil marke "Fijat", kojim je upravljala Nevenina ćerka, izleteo sa puta, udario u betonski stub i prevrnuo se na krov.

Podsetimo, Nevenina ćerka je zajedno sa devojkom D.N., koja se nalazila na mestu suvozača, prevezena u Urgentni centar, gde je, uprkos naporima lekara, podlegla povredama.

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