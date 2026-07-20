Ćerka bivše loto devojke Suzane Mančić, Teodora Kunić čeka svoje prvo dete sa 23 godine starijim suprugom, a buduća baka ne može mirna, pa ćerki sugeriše sve dok je još u drugom stanju.

Naime, Suzana je otkrila je da njena ćerka dane pred porođaj provodi stičući znanje o svemu što dolazi dolaskom bebe na svet, ali i svemu kroz šta će njeno telo proći u ovom procesu.

-Teodora je dobro. Ona je od ovih modernih trudnica, koje apsolutno vode računa o svemu, žele da budu potpuno upoznate sa tokom same trudnoće, tokom samog porođaja i sve ostalo. Ja sam stara škola, sa mnogim stvarima se ne slažem, rekla sam: "Samo nemoj da se porađaš kod kuće, kao Boga te molim" "Dobro, mama, neću". Moram da priznam da smo svi veoma uzbuđeni Njen muž naravno, nisam ja džabe rekla da mi je zet solidan - objasnila je voditeljka za medije.

O imenu za bebu

Suzana je naime, govorila i o tome kakvo će ime beba da dobije.

-Dolazi dečak, znamo ime, ali neću da govorim sve iz nekog sujeverja. Ne znam šta ću sa dečakom, Bože moj, dečak će imati majku i oa, pa tek onda baku - tvrdi ona.

Alo/Hype

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